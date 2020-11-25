Омбудсмен Армении жалуется на нападки со стороны высокопоставленных чиновников
Омбудсмен Армении Арман Татоян жалуется на нападки со стороны чиновников: «Вся социальная сеть наводнена фейковыми страницами, пользователи которых распространяют оскорбление и ненависть».
Самого Армана Татояна высокопоставленные чиновники подвергли нападкам через фейковые аккаунты в соцсетях
По словам А.Татояна, некоторые из чиновников лично ведут фейковые страницы, распространяя угрозы и оскорбления: «Настоятельно призываю этих чиновников немедленно прекратить подобную, чрезвычайно опасную деятельность», - говорится в заявлении омбудсмена.