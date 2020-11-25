25 ноября Кельбаджарский район вернулся под контроль Азербайджана. Это территория, непосредственно граничащая с самой Арменией. Тем самым восстановлена административная граница между Азербайджаном и Арменией, которая существовала во времена Советского Союза. Об этом Report сказал российский политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

"На мой взгляд. интересно то, что сейчас в Армении многие возмущаются тем, почему Пашинян сразу не вернул эти семь районов, мол, не надо было терять столько людей и техники. По сути, был нанесен серьезный ущерб армянской экономике и государственности. Мадридские принципы по-любому были выполнены, но вопрос в том, какую цену заплатила Армения. Вместо того чтобы идти мирным путем, решить все спокойно в рамках переговорного процесса, вернуть семь районов и получить статус для Карабаха, она ввязалась в изначально проигрышную войну".

"Я часто говорил, что позиция Армении "ни шагу назад" и попытка удерживать военным путем все оккупированные территории приведет эту страну к краху", - отметил российский эксперт.

"Также мне хотелось бы добавить, что азербайджанцы не должны жалеть о том, что война была остановлена. Все было сделано правильно...", - заключил Перенджиев.