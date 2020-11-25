Владимир Фесенко: «Риск возобновления Карабахской войны очень высок»

После сокрушительного поражения в войне с Азербайджаном мысли армянского политического истеблишмента долгое время будут заняты планами реванша, уверен украинский политолог Владимир Фесенко. Учитывая крайнее недовольство поражением в Карабах е значительной части армянского общества, риск возобновления войны очень высок, сказал В.Фесенко haqqin . az .

В случае прихода к власти в Армении карабахского клана позиции, сторонников реванша со стороны Еревана еще больше усилятся. Попытка реванша – только вопрос времени. Конфликт может быть заморожен на длительное время, но при определенных обстоятельствах и в определенное время боевые действия могут возобновиться. У Москвы есть интересы в регионе Южного Кавказа. В новых условиях, с вводом российских миротворцев влияние РФ в регионе усилилось, так как она получила военное присутствие в Карабахе», - полагает политолог.

Говоря о странах - сопредседателях МГ ОБСЕ, Фесенко высказал мнение, что на ситуацию в Карабахе негативно будут влиять те посредники, которые начнут подталкивать участников конфликта к новой войне. Франция, в которой очень влиятельная армянская община, будет восприниматься Баку как союзник Армении. США заинтересованы в прекращении боевых действий и сохранении хотя бы относительной стабильности в регионе.

«В данное время в карабахского вопросе особую значимость имеют две страны: со стороны Армении - Россия, со стороны Азербайджана - Турция. Эти два государства будут играть решающую роль в урегулировании конфликта. Но не следует сбрасывать со счетов США, которые с самого начала не проявляли активность в решении конфликта. США играют гораздо большую роль в решении конфликта в Донбассе», - утверждает В.Фесенко.

В то же время, предвидит политолог, участие Турции в миротворческой операции в Карабахе, усиление ее военного сотрудничества с Азербайджаном и присутствие турецких военных на азербайджанской территории будет сильным сдерживающим фактором возобновления конфликта со стороны Армении.

«Это проявляется в разной степени. К примеру, Турция очень активно поддерживала Баку как политически, так и поставками оружия. США играют роль сдерживающего фактора в политической плоскости. Очевидно, что Турция играет роль противовеса, и ее влияние на Южном Кавказе значительно выросла», - сказал он.

Фесенко отмечает, что отсутствие статуса Нагорного Карабаха устраивает все стороны конфликта. Любая определенность в вопросе статуса в ту и или другую сторону станет нарушением баланса. Поэтому на сегодняшний день отсутствие статуса не является фактором раздражения, неопределенность по умолчанию устраивает всех. Но как повернутся события, покажет время.

Что касается возвращения беженцев в Карабах, то, скорее всего, на первое время произойдет сепарирование: азербайджанцы вернутся на освобожденные территории под контролем азербайджанской армии, армяне - на территории, подконтрольные российским миротворцам.

«К сожалению, старые обиды не создают условий возвращения армянских беженцев в земли, где стоит азербайджанская армия, а азербайджанцев на территории, где безопасность обеспечивают российские военные, но действует администрация, сформированная из армян Нагорного Карабаха. Формально российские миротворцы будут обеспечивать поддержание порядка, но маловероятно, что армяне будут полностью разоружены. Скорее всего, оружие у армян НК останется, и Азербайджану надо быть готовым к этому», - делает вывод украинский эксперт.