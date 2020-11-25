Информацию подтверждает и политолог Армен Агаян, написавший недавно на своей странице в Facebook нижеследующее сообщение: «Жителям Бердзора (армянское название Лачина – haqqin.az) приказано до 30 ноября покинуть свои дома. Остатки армии, Степанакерт и другие села остались заложниками».

Как сообщает haqqin.az , через сутки после объявления о трехстороннем заявлении незаконно поселившиеся в Лачине армяне – гражданские оккупанты начали покидать населенные пункты района.

Согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, Лачинский район – последний оккупированный район вокруг Нагорного Карабах а – должен быть возвращен под контроль Азербайджана в ночь на 1 декабря.

Еще много лет назад было известно, что Армения, в нарушение Женевской конвенции и прибегнув к военному преступлению, осуществила крупномасштабные заселения в оккупированном Лачине. Сюда были переселены армяне из самой Армении, а также с Ближнего Востока и из многих других зарубежных стран.

В результате на протяжении десятилетий тысячи армян незаконно проживали в Лачине.

Бесстыдство оккупационной власти зашло так далеко, что стали переименовывать названия сел, в которых до оккупации армяне никогда не проживали, в армянские топонимы. Выдавали их за «древние армянские земли».

И вот пришло время, когда им придется уйти с этих земель. Фактически наступавшая с юга Азербайджанская армия еще за несколько дней до прекращения боевых действий находилась в нескольких километрах до города Лачин. В результате напуганные гражданские оккупанты, поспешно покинув город Лачин и села района, перебрались в Армению.

10 ноября дорога из Лачина в Ханкенди перешла под контроль российских миротворческих сил, и для передвижения армян был создан коридор шириной в 5 километров. Поскольку коридор проходит через Лачин, стало ясно, что до тех пор, пока не будет определен новый маршрут, город временно останется под контролем миротворцев. В результате режим так называемой «НКР» призвал тех, кто уехал в Армению, вернуться обратно в «Бердзор».

Незаконно проживающий в Лачине Армен Мовсесян сообщил «Кавказскому узлу», что до войны здесь проживало более двух тысяч человек. Сейчас же осталось около 200 человек, все мужчины. Мовсесян с семьей сейчас находится в Ереване и не желает возвращаться в Лачин.

«Нам сказали, что мы можем вернуться. Но я не верю, что мы сможем жить в безопасности. Многие так считают. Жить в страхе нереально», - сказал он, добавив, что если его сын, раненный в ходе боев, сумеет после выздоровления найти работу, он останется в Ереване.

Сотрудница «администрации» так называемого «Кашатагского района», созданного оккупантами на территории Лачинского, Губадлинского и Зангиланского районов, Нелли Татосян написала в Facebook, что, по слухам, город Лачин вместе с другими селами региона переходит под контроль Азербайджана.

«Тогда как, согласно документу, подписанному этим негодным Николом, Лачин должен остаться в качестве коридора? Если и его отдадут, то проживающие в Нагорном Карабахе будут зависеть от дороги шириной в 8 метров».