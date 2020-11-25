Посол Азербайджана рассказал спикеру парламента Бразилии об освобождении Карабаха
25 ноября председатель Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране Эльхана Полухова. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Бразилии.
В сообщении дипведомства отмечается, что в ходе встречи Э.Полухов проинформировал Родриго Майя об освобождении Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов от армянской оккупации в результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре-ноябре.
Посол Азербайджана подчеркнул, что в связи с тем, что на освобожденных территориях разрушены все жилые пункты и инфраструктура, по поручению президента Ильхама Алиева на освобожденных землях начаты масштабные восстановительные работы. Заявив, что в Азербайджане существуют глубокие традиции мультикультурализма, посол Эльхан Полухов подчеркнул, что в Азербайджане с уважением относятся ко всем религиям и этническим группам, и что все гражданские права армян, проживающих в Нагорном Карабахе, будут обеспечены.
В свою очередь Родриго Майя заявил, что он удовлетворен тем, что в регионе восстановлен мир. Президент Майя подчеркнул тесные связи между двумя странами и потенциал для их развития. Также была отмечена важная роль межпарламентских отношений.
Затем собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества.