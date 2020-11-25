Посол Азербайджана рассказал спикеру парламента Бразилии об освобождении Карабаха

25 ноября председатель Палаты депутатов Бразилии Родриго Майя принял чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в этой стране Эльхана Полухова. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Бразилии.

В сообщении дипведомства отмечается, что в ходе встречи Э.Полухов проинформировал Родриго Майя об освобождении Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов от армянской оккупации в результате успешных операций, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре-ноябре.