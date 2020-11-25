Кто в Армении будет охранять 520 км границы с Азербайджаном
Вооруженным силам Армении предстоит решить вопрос обеспечения безопасности 520 км границы Армении и Азербайджана, заявил начальник главного департамента по управлению личным составом Генштаба ВС Армении Альберт Багдасарян.
По его словам, на это потребуется время.
Багдасарян не исключил, что режим военного положения может быть отменен, добавив при этом, что находящиеся в воинских частях мобрезервы не должны быть распущены, передает News.am.