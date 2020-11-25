Юрий Лямин: «Отсутствие лжи помогло бы Армении трезво оценивать ситуацию»
«Армения сейчас напоминает пороховую бочку: растет внутренняя дестабилизация, которая легко может перерасти во внутренний взрыв. И я понимаю злость, испытываемую армянским населением, которому много врало руководство. В конфликте положили тысячи человек, а это чьи-то дети, отцы. Так что совершенно точно - в Нагорном Карабахе, как большой части Закавказья, стабильности в ближайшие годы не ждите». Такой нерадостный прогноз озвучил в интервью «Московскому комсомольцу» российский военный эксперт Юрий Лямин.
Представляем нашим читателям некоторые моменты из интервью.
«Для партизанского движения в районах, которые перейдут под азербайджанский контроль, останется не так много армянского населения. Партизанить будет просто некому. Тем более нападать на наших миротворцев – это просто подставлять оставшееся там армянское население под азербайджанские удары. Конечно, я не могу полностью исключать вероятность такого развития событий. Но думаю и надеюсь, что ничего похожего не будет», - уверен военный эксперт.
Далее Лямин говорит, что «Баку взял реванш за поражение, которое он потерпел четверть века назад. Это самый главный итог. Тут надо помнить, что Азербайджан потерпел тогда тяжелое поражение и потерял не только контроль над Нагорно-Карабахской автономной областью, но еще и над семью окружающими районами, где преимущественно проживали азербайджанцы. Более миллиона беженцев были вынуждены покинуть свои дома.
Все последующие отношения Армении с Азербайджаном строились через призму итогов той войны. Азербайджан буквально жил жаждой реванша, Армения – желанием удержать сложившуюся хрупкую ситуацию. Баку развернул большое военное строительство, особенно оно стало интенсивным в последние 15 лет. Эдакий нацпроект, ставший основой азербайджанской государственности в постсоветское время».
Отвечая на вопрос о дезинформации в карабахской войне, Лямин отмечает, что «дезинформация и пропаганда в любой войне применяются всеми сторонами. Это и есть элементы той самой «информационной войны». Другое дело, что, например, пропаганда с армянской стороны была ну очень плохо поставлена. В итоге она работала против собственного населения, которое не понимало всей тяжести картины. И это сыграло даже против армянских военных. Особенно сказывалось плохо на рядовом и младшем составе – они откровенно не понимали всего положения. И это сразу сказалось на боевых действиях. Из официальных каналов шли сообщения, что все не так уж плохо, часто – даже хорошо: воюем, отбиваемся от полчищ, вот-вот окружим и разобьем супостата. А на самом деле из-за такой неуклюжей пропаганды и дезинформации командиры среднего и младшего звена часто не понимали реальной картины на фронте, и это приводило к принятию ошибочных решений. Отсюда большие потери, часто – невозвратные.
Пропаганда и дезинформация на войне быть должны. Но они не должны доводить до такого состояния, когда начинаешь вредить самому себе. А именно это и получилось с армянской пропагандой.
А Баку дозированно давал и по-прежнему дает информацию. Часто информация о взятии населенных пунктов появлялась гораздо позже, чем происходил сам факт. Чтобы в случае потери контроля над взятым населенным пунктом не провоцировать раздражения населения. Данные о потерях в азербайджанской армии Баку вообще засекретил до полного окончания конфликта. То есть ситуация обратная от армянской».
Что касается взятия азербайджанской армией города Шуша, Лямин говорит, что «до самого конца армянская сторона не говорила открыто о падении Шуши. А это стратегически важный город в Нагорном Карабахе. Они это до самого падения, до самого конца не признавали. При этом уже после окончания боевых действий армянское руководство признало, что частично контроль над ним был утрачен 5 ноября, а 7-го город уже полностью перешел в руки азербайджанских сил. Но об этом не говорилось.
Отсутствие лжи помогло бы трезво оценивать ситуацию и дать возможность вовремя организовать контратаки. Чего мы не увидели. Все, что было предпринято, делалось с опозданием и малоэффективно. Впрочем, и перед этим много странного и непонятного происходило. Это касается армянского военного руководства. Вот вам факт: южная часть фронта, которая ближе к Ирану. Там она равнинная, идеальная для организации наступления со стороны противника. Еще до войны многие эксперты справедливо считали это место самым вероятным для нанесения удара из Азербайджана. Да это всем было очевидно, даже не экспертам! Но только не армянскому и карабахскому командованию.
В итоге что получилось? Азербайджанские войска собрали ударную группировку на юге, нанесли сокрушительный удар. Дальше наступление продолжили вдоль границы. Возникает вопрос: если все это до войны было понятно, почему не были созданы дополнительные укрепления. Например, там, где Нагорный Карабах начинает переходить в горную местность? Нет, ничего этого не было сделано. А дальше все покатилось как ком с горы.
Азербайджан, наоборот, после прорыва лишь усилил натиск. На юге организовал еще одни фланговые удары. Они просто взяли и пошли на Шушу с юга. Азербайджанская пехота шла по горам, встречая незначительное сопротивление. Такое впечатление, что армянское военное руководство просто не заметило этого флангового прорыва, этого подхода к Шуше. Пока азербайджанская пехота не начала выходить к селениям в окрестностях этого города».