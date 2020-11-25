Эйнулла Фатуллаев 04:39

Сенат Франции, как и ожидалось, принял резолюцию, призвав правительство Франции признать марионеточный сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Сразу же оговорюсь, резолюция Сената носит всего лишь рекомендательный характер. Обратите внимание на формулировку принятой резолюции: «Сенат призывает правительство Франции признать Нагорный Карабах и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира». Почему же я заострил внимание на самой формулировке резолюции?

Ровно шесть лет назад этот же Сенат Франции принял абсолютно идентичную резолюцию, призвав правительство признать независимость Государства Палестины. Итак, пристальнее вчитаемся в текст формулировки из резолюции по Палестине: «Сенат призывает правительство Франции признать Палестинское государство и использовать это признание как инструмент переговорного процесса по мирному урегулированию на Ближнем Востоке». А теперь обратим внимание на реакцию французского правительства на резолюции 2014 и 2020 годов. И в 2014 году, и в 2020 году правительство Франции в лице представителя руководства МИД ответило на призыв законодательного органа одной и той же фразой: «Одностороннее признание окажет давление на переговоры, а символическое признание никак им не поможет». Во всей это истории, если честно признаться, радует одно – проведенные французами параллели Армении и ее марионеточных сепаратистов с обездоленной Палестиной. Единственное сходство эти двух ситуаций – жалкое состояние и жалобливая осанка. Армения, некогда грезившая мечтой «напористого и агрессивного кавказского Израиля», после второй карабахской войны с переломанным хребтом встала в один ряд с побежденными странами, которые мечтают о государственности. Весть о рекомендательном решении Сената с восторгом встретили в Ереване. И радостный премьер Пашинян, завершающий зачистку либерального политического поля, почему-то воспринял, а затем объявил в своей стране это решение, как начало международного признания доморощенного Артсаха. Совершенно ошибочная интерпретация! К сожалению, в сервильном окружении Пашиняна, особенно после отставки Мнацаканяна, не осталось квалифицированных дипломатов и экспертов, которые могли бы разъяснить политическую значимость этой резолюции. Однако на помощь Пашиняну пришел помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Клочок бумаги!» Огрызок, а если быть еще точнее – промокашка. И это доказала внешнеполитическая концепция Израиля после первого прецедента французского Сената в отношении Палестины. В 2014 году Париж, обремененной комплексом сдвинутой в пятый европейский угол державы, изо всех сил пытался втиснуться в ближневосточный регион на правах международного посредника, и тем самым, создав имитацию оживления переговорного процесса, подчеркнуть свою искомую роль мировой державы. Но в Израиле ограничились более галантной формулировкой, признав суетливые усилия французского правительства излишними и неуместными. Рекомендательный тон никчемной декларативной бумаги стал угасать, а сама бумажка затерялась в запылившихся архивах Национального Собрания. Уверяю вас, на сей раз события будут развиваться в этом же ключе, по тому же сценарию. Франция оказалась вне нового формата карабахского урегулирования. И теперь всеми потенциальными рычагами влияния на ситуацию, Париж пытается сорвать Московское соглашение двух президентов и одного премьер-министра. Но при этом французское правительство, с молчаливого согласия которого Сенат порекомендовал признать независимость стиснутого азербайджанской армией на маленьком клочке земли сепаратистского образования, не осознает реальной действительности – московское соглашение почти полностью исполнено.

Все азербайджанские районы вне Нагорного Карабаха освобождены (азербайджанским войскам остается 1 декабря занять Лачинский район), вдобавок вооруженные силы Азербайджана освободили и половину самого Нагорного Карабаха… Но допустим произойдет непрогнозируемое, невероятное и иррациональное развитие ситуации, при котором правительство Франции услышит рекомендацию Сената признать сепаратистское образование на маленьком клочке карабахской земли. Что последует после этого? Азербайджанский президент Ильхам Алиев еще на заре второй карабахской войны ясно обозначил позицию официального Баку – Азербайджан мгновенно прервет дипломатические отношения со страной, которая признает сепаратистский обрывок. Возникает вопрос - неужели такое государство, как Франция не понимает всех последствий этого политического решения? Разрыв дипломатических отношений с Азербайджаном приведет к потери Францией статуса сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Как посредническая страна может находиться в руководстве миротворческой группы, если у нее нет дипломатических отношений с одной из конфликтующих стран? Если Франция, как это описывается в резолюции, искренне заинтересована в установлении прочного мира, то становление в будущем пресловутого прочного мира произойдет без участия самой Франции. Наоборот, в случае признания крошечного сепаратистского клочка, Франция примет на себя злодейскую роль разжигателя войны, ибо дьявольским образом поддержит одну из противоборствующих сторон. Конечно же, политические круги Франции понимают, что и в Баку просчитывают все политические ходы и последствия принятого в Сенате решения, исходя из интересов же самого Парижа. Поэтому в Баку и царит абсолютное спокойствие – Франция, в первую очередь исходя из собственных интересов, никогда не пойдет на пусть и символическое, но все же одностороннее признание. Более того, Франция не станет жертвовать как своими экономическими, так и консолидированными европейскими интересами. Разрыв с Францией обусловит и глубочайший кризис во взаимоотношениях гаранта энергетической безопасности Евросоюза - Азербайджана со всем Старым континентом. В Париже прекрасно понимают, что потеря Азербайджана приведет к колоссальному урону интересов западного капитала во всем кавказском регионе.

Возникает еще один логичный и здравый вопрос - если парижские политики отдают себе отчет в полной бесперспективности рекомендательной декларации, какой был смысл в принятии априори ухудшающего отношения с Баку документа?! А помочь нам в ответе на этот вопрос может легший в основу мотив внезапно вспыхнувшей палестинской любви в Париже. Многие авторитетные израильские политики называют Францию новым очагом антисемитизма, что и вызвало на долгие десятилетия охлаждение во взаимоотношениях Парижа с Израилем. Исламофобией Франция увлеклась гораздо позже. Первой системной ксенофобией во Франции стал антисионизм и антисемитизм. Большая часть израильской элиты выражает убежденность, что именно антисемиты и юдофобы активно влияют на формирование внешней политики Франции на Ближнем Востоке. Истоки воинствующего антисемитизма уходят корнями в голлизм, когда Париж старался проводить независимую от США политику сближения с арабским миром. И голлистский подход во внешней политики наложил глубокий отпечаток в целом на отношение к Израилю. Именно ценностные ориентиры послужили началом антиазербайджанской стратегии в политике Елисейского дворца. Отношение Парижа к Азербайджана предопределяют три закостенелых фактора. Первый и главенствующий тезис – Азербайджан в Париже воспринимают в качестве близкого военно-политического союзника Турции, объявленной нынешним французским правительством враждебной страной, и соответственно Макрон экстраполирует на официальный Баку свои конфронтационные отношения с Анкарой. Второй и постоянный тезис – грандиозное влияние на французское правительство мощнейшей армянской диаспоры. После заключения Московского соглашения приобретает актуальность и третий фактор – значительное ослабление роли Франции и европейских институтов в качестве системообразующего гаранта. И укрепление в регионе России, которую на Западе готовы воспринимать лишь в статусе сырьевого энергетического придатка большого западного мира. Не более того. И тут, внезапно, вместо предложенных Западом скандинавских миротворческих сил появляются вежливые зеленые человечки, да еще вместе с невежливыми мехметчиками.