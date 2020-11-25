Штаб миротворцев: "Кельбаджарский район передан азербайджанской стороне"

Кельбаджарский район передан азербайджанской стороне. Об этом сообщил представитель миротворческого контингента ВС РФ полковник Семен Дегтярев, передает ТАСС.

"Сегодня Кельбаджарский район официально передан азербайджанской стороне в соответствии с трехсторонними соглашениями глав государств", - отметил Дегтярев.

В Минобороны России сообщили журналистам, что процесс передачи проконтролировали российские миротворцы. "Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района", - отметили в военном ведомстве.

Передача контроля над районом под наблюдением российских миротворцев, добавили в Минобороны, началась с 00:00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента РФ Владимира Путина, презитдента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.