Оппозиция пытается добиться отмены военного положения в Армении

Сегодня оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

На сайте законодательного органа отмечается, что внеочередное заседание созывается в 11.00 (бакинское время) по инициативе депутатов.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.