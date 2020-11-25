Байден заявил о войне с коронавирусом

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден в телеобращении к гражданам в канун Дня Благодарения заявил, что из-за пандемии коронавируса страну ждет «тяжелая и долгая зима». Об этом сообщает NBC News.

Политик пообещал, что после этого «жизнь вернется в привычное русло». Он призвал не расценивать заявления о коронавирусной инфекции или о вакцине от него как политические. «Мы воюем с вирусом, а не друг с другом», — сказал он.

Байден напомнил, что вакцинация американцев от коронавируса начнется в декабре. Он заявил о необходимости выработать план распределения препаратов, чтобы все граждане прошли процедуру вакцинации как можно быстрее.