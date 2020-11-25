Pasha Bank внедрил бесконтактные платежи в общественном транспорте Сумгаита

PASHA Bank в партнерстве с мировым лидером в области цифровых платежных технологий Visa и ООО "Sumqayıt Transport" представил систему оплаты проезда бесконтактными платежными картами и устройствами NFC в общественном транспорте Сумгаита.

Сообщается, что на данный момент в городских автобусах, курсирующих по маршруту № 9 в городе Сумгаит, установлены специальные платежные терминалы. Для оплаты проезда достаточно просто привязать бесконтактную банковскую карту или устройство поддержки NFC к терминалу. Для пассажиров, не имеющих банковских карт, были выпущены новые транспортные карты Visa от PASHA Bank. Эти карты можно приобрести в киосках на автобусных остановках, а баланс карты пополнить через терминалы оплаты E-manat или Million.

Член правления и главный операционный администратор PASHA Bank Джалал Оруджев сообщил, что в последние годы рынок безналичных платежей активно развивается как во всем мире, так и в Азербайджане. В первую очередь это связано с появлением новых электронных платежных средств - бесконтактных платежных карт, мобильных платежных инструментов, популярностью и удобством цифровых решений. Большое значение придается широкому использованию бесконтактных платежей в сфере пассажирских перевозок.

"Мы уверены, что технологическое решение, применяемое в общественном транспорте Сумгаита, повысит скорость и безопасность платежей. Постоянно внедряя инновации, PASHA Bank будет продолжать внедрять международный опыт и современные технологические решения в различных сегментах экономики Азербайджана”, - подчеркнул Джалал Оруджев.

Региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош в свою очередь заметила, что транспорт является одним из приоритетов Visa с точки зрения развития бесконтактных платежей в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Цифровые платежи являются неотъемлемой частью умных городов, а общественный транспорт является одним из основных каналов для начала умной трансформации городов.

По её заявлениям, в начале текущего года был запущен первый бесконтактный платежный проект в городских перевозках Баку и сегодня в рамках партнерства с PASHA Bank демонстрируется намерение содействовать созданию быстрых, надежных и удобных платежей для сумгаитских пользователей и продвижению Азербайджана в направлении создания сильной, инновационной платежной экосистемы.

Отметим, что возможность бесконтактной оплаты в рамках партнерства PASHA Bank с Visa и ООО "Sumqayıt Transport", обеспечивающих комфорт пассажиров, в ближайшем будущем будет доступна по всем маршрутам общественного транспорта Сумгаита. Благодаря этому способу оплаты пассажиры смогут оплачивать проезд на общественном транспорте без дополнительных усилий с любой бесконтактной банковской карты.