Идеальный семейный кроссовер Toyota Highlander в Toyota Центр Баку

Новый Toyota Highlander 2020 готов дать вам все, что вы хотите, и сделать ваши ежедневные поездки более совершенными. Благодаря платформе Toyota New Global Architecture (TNGA) в этом автомобиле, который обещает вам и вашим близким большие возможности, комфорт и безопасность. Варианты автомобилей с двигателем V6 и полным приводом сделают ваше путешествие еще более комфортным и выйдут на новый уровень.

Независимо от того, хотите вы максимального комфорта с семьей во время вождения или хотите насладиться отдыхом во время путешествия со своими близкими, автомобиль, которым вы должны управлять, - это Toyota Highlander.

Новый Highlander в любой момент порадует вас своим роскошным и современным интерьером. Прочная приборная панель автомобиля оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном. Здесь вы можете легко использовать различные функции системы Highlander. Во всех автокреслах особое внимание уделяется качеству. Благодаря мягким поверхностям и высокому уровню совершенства материалов у вас и ваших близких останутся незабываемые моменты.

Новый динамичный дизайн Highlander будет иметь головокружительный успех, куда бы вы ни отправились. Расширенные крылья подчеркивают внешний вид автомобиля. Строгие линии от капота до задних фар добавляют красок его исключительной красоте. Хромированная платиново-черная передняя решетка радиатора плавно дополняет современный дизайн автомобиля, делая его более модным.

У Highlander есть множество функций безопасности, которые сделают путешествие более комфортным для вас и вашей семьи. Благодаря автоматическому торможению вы можете легко входить и выходить из самых узких мест благодаря передней и задней автоматической системе парковки. Система предупреждает вас, когда обнаруживает препятствия поблизости, и при необходимости активирует тормоза автомобиля, уменьшая мощность двигателя. Система использует средства предупреждения и управления тормозами, чтобы уменьшить повреждения или даже предотвратить возможное столкновение при обнаружении автомобилей.

Интерьер автомобиля универсален, чтобы удовлетворить любые ваши потребности. Кожаные сиденья и их уникальные перфорированные узоры придают интерьеру элегантности. Свободные сиденья второго ряда обеспечат высокий уровень комфорта в путешествии с близкими. Складывающиеся задние сиденья увеличат вместимость автомобиля до восьми человек.

Highlander - лучший кроссовер, созданный для вас и вашей семьи!

Видео с комментариями Кямран Асадова https://fb.watch/1YwnhujX_J/

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Тойота Центр Баку: улица Ф.Байрамова, 26

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