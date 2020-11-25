Армянская газета «Паст»: «Рейтинг Пашиняна не превышает 8%»

«У нас, конечно, имеется внутриполитическая напряженность. Но правда в том, что призывы, озвученные оппозицией, не нашли широкого распространения в общественной среде». Это слова Никола Пашиняна, которые вызвали очередную волну возмущения и гнева в обществе. Об этом пишет газета «Паст».

«Неслучайно вчера весь день люди поднимали многочисленные вопросы, вот, мол, какими критериям руководствуется Пашинян по части подобного «розового» представления об общественном мнении? В частности, по разным данным, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг Пашиняна в настоящее время колеблется в пределах 7-8%. Большинство респондентов в Армении считают, что после прихода к власти Пашинян быстро оторвался от реальности, а сейчас вообще не владеет ситуацией и прибегает к манипуляциям», - пишет издание.

Газета отмечает, что о необходимости отставки Пашиняна говорят практически все политические объединения, представители интеллигенции, ученый совет ЕГУ, НАН, многочисленные организации диаспоры и т.д., то есть практически весь спектр общественности.