В Грузии и Армении снова рост зараженных COVID-19
В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 801 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 118 690, сообщает грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 3 071 случае заражения COVID-19. По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции - 1 124. За минувшие сутки скончались 39 человек.
В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 130 870, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 1 785 (накануне - 1 563) новых случаев заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 068 человек (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 519 (плюс 6 за минувшие сутки).