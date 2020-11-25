Сахиба Гафарова: «Милли Меджлис готовит официальный протест Сенату Франции»
«Как известно, во французском Сенате организована грязная политическая кампания против Азербайджана, принят предвзятый документ». Об этом сегодня заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Она отметила, что в резолюции содержится попытка бросить тень на победу нашего народа в Отечественной войне.
«В то же время искажена суть нагорно-карабахского конфликта. Дело в том, что члены Сената призвали правительство Франции признать независимость сепаратистского режима. Абсолютно справедливой является необходимость принятия заявления в Милли Меджлисе в связи с этим. Есть предложение создать комиссию для подготовки текста заявления протеста против резолюции, принятой Сенатом Франции», - сказала она.
Председатель комиссии - Самед Сеидов, члены комиссии - Джаваншир Фейзиев, Амина Агазаде, Фазиль Мустафа.