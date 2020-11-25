Пашинян: Я отвечаю за произошедшее, но должен думать о будущем

Действующие власти Армении отвечают за произошедшее, однако им следует подумать о будущем страны. Об этом заявил на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян, сообщает Sputnik-Armenia.

По словам Пашиняна, он как премьер-министр должен взять на себя всю ответственность за случившееся. При этом он осознает, что на нем лежит ответственность и за будущее, в том числе за реализацию плана действий по выходу из создавшейся ситуации, который был представлен 18 ноября.

"Мы должны вселять уверенность в граждан и поддерживать в них уверенность, что именно они владеют ситуацией и определяют судьбу страны. Именно народ будет решать, с кем ему строить будущее", - добавил Пашинян.

Напомним, в последние 10 дней в Армении подали в отставку главы МЧС и МИД, министры обороны, образования, труда и экономики.