В Милли Меджлисе призвали отозвать посла Азербайджана из Франции

«На этом клочке бумаги полно пунктов, вызывающих иронию. Сенат Франции осуждает Азербайджан за атаку своих территорий, призывает вернуть оккупанту наши земли, освобожденные от оккупации». Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Азай Гулиев.

Он отметил, что все пункты резолюции ставят под угрозу мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном.

«Этот документ создает условия для повторного разжигания конфликта в регионе. Авторы резолюции, с одной стороны, утверждают о повышении роли Франции как сопредседателя, а с другой стороны - грубо нарушая все требования этой миссии, призывают к признанию независимости сепаратистского режима, который не признала даже Армения.

Азербайджан должен выразить протест участию Франции в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Наш посол во Франции должен быть отозван. До аннулирования резолюции деятельность Межпарламентской группы дружбы Азербайджан - Франция также должна быть приостановлена», - сказал он.