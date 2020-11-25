В филиалах Kapital Bank теперь можно получить ASAN İmza

Так, желающие открыть счет и получить усиленную мобильную электронную подпись могут сделать это в филиалах Kapital Bank, не посещая налоговые органы и центры «ASAN Xidmət. Должностные лица (директор, бухгалтер, учредитель и т.д.) организаций, являющихся корпоративными клиентами банка, также могут получить ASAN İmza.

Kapital Bank представляет очередное новшество для обеспечения комфортного обслуживания действующих корпоративных клиентов, а также предпринимателей и юридических лиц, обращающихся в филиалы для открытия счета.

Услуга пока доступна только в филиалах Меркез, Ясамал, Гянджлик, Насими, Сабаил и Хатаи. Для получения ASAN İmza необходимо иметь номер Bakcell или Azerfon (Nar). Отметим, что клиенты, имеющие ASAN İmza, могут осуществлять различные операции онлайн и подписывать документы в электронной форме. Таким образом, клиенты, не приходя в офисы банка, могут воспользоваться преимуществами дистанционного банковского обслуживания и с удобством совершать банковские операции через систему «Клиент Банк» от Kapital Bank.

С помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: переводы по бизнес-картам в режиме онлайн, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписки и информации о распоряжениях и т. д.

Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://onb-cb.kapitalbank.az/auth/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через «Клиент Банк», можно получить скидку до 25%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.