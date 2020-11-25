Армяне, незаконно проживающие на территории Лачинского района Азербайджана, готовятся его покинуть, сообщает РИА Новости.

На своем телеграмм-канале агентство представило фоторепортаж о том, как в Лачинском районе армяне сжигают свои дома и имущество.

Напомним, что согласно заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, Лачинский район – последний оккупированный район вокруг Нагорного Карабаха – должен быть возвращен под контроль Азербайджана в ночь на 1 декабря.