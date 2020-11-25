В Азербайджане учреждены новые медали и ордена. Это отражено в обсужденном сегодня в Милли Меджлисе законопроекте о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

Согласно проекту, по случаю Победы в Отечественной войне учреждены ордена "Победа" и "Карабах". Также учреждены медали "Герой Отечественной войны", "Храбрый воин", "За отличие в бою", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуши", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За заслуги в тылу в Отечественной войне".

Проект был вынесен на голосование и принят.