Максим Шевченко: Франция может забыть об участии в урегулировании карабахского конфликта

"Франция может забыть об участии в урегулировании конфликта. С какой стати Азербайджан будет разговаривать с ней после такого? Стоит ожидать, что теперь Баку отзовет посла из Франции для консультаций, и далее последствия для французских интересов на Южном Кавказе будут достаточно серьезные", - сказал Шевченко.

После того как французский сенат принял резолюцию с призывом признать "независимость" сепаратистской "НКР" на территории Азербайджана, Франция вряд ли удержится в числе посредников нагорно- карабах ского урегулирования, заявил "Вестнику Кавказа" российский политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

"Тут даже не возникает вопрос, почему: из-за армянского лобби. Под действием этого лобби продолжается и системная антитурецкая политика президента Макрона, который стремится вытеснить Турцию из всех сфер жизни и деятельности Европейского Союза. Франция ведет империалистический конфликт и хочет, чтобы расплачивались за него армянский и азербайджанский народы", - подчеркнул российский журналист.

Но в итоге эта резолюция действует только на пользу России и Турции, обращает внимание Шевченко: "Это дает России шанс на усиление отношений с Турцией и Азербайджаном и вообще на закрепление за ней инициативы. Я считаю, что это очень серьезная ошибка Франции: сенат пошел на поводу у армянского лобби и тем самым лишил французскую сторону очень важного статуса участника политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это больше, чем глупость, это ошибка".

Накануне сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать "независимость" созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима. Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан при обсуждении документа заявил, что "одностороннее признание Карабаха не пойдет на пользу никому" и не поможет посредническим усилиям. В целом резолюции французского сената носят рекомендательный характер, исполнительная власть может принять их к сведению, но не обязана выполнять.