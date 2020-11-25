Правительство Пашиняна против отмены военного положения

Правительство Армении в ходе обсуждений в парламенте выступило против отмены режима военного положения в стране.

Депутат от "Просвещенной Армении" Геворг Горгисян, представивший проект об отмене режима, отметил, что обстоятельств, на основании которых вводилось военное положение, сейчас нет. Соответственно, их партия "Процветающая Армения" предлагает его отменить.

Депутаты правящего блока "Мой шаг" в свою очередь выступили со сдержанной критикой, отметив, что вопросы безопасности еще не решены.

В частности, содокладчик, депутат Арен Мкртчян (сославшись на Багдасаряна) заявил, что есть необходимость в организации защиты 520 км границы, организации пересменки и решении других вопросов, для которых необходимо сохранение военного положения.