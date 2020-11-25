Сборная Азербайджана поднялась в рейтинге ФИФА

Национальная команда Азербайджана, не проигрывающая уже на протяжении четырех матчей, в ноябре провела три игры. Все три соперника располагались в рейтинге выше нашей команды. Тем не менее, сборной Азербайджана удалось трижды сыграть вничью 0:0 – в товарищеском матче со Словенией, а также в играх Лиги наций против Черногории и Люксембурга.

Благодаря этим результатам Азербайджан поднялся в рейтинге ФИФА на пять ступеней - со 114-го места на 109-е.

Наши соперники по завершившемуся групповому турниру Лиги наций занимают следующие позиции: Черногория – 63-ю, Люксембург – 98-ю, Кипр – 100-ю.

В лидирующей группе ситуация не изменилась. Первые три места занимают Бельгия, Франция и Бразилия.