Армянский блогер рассказал о переведенных в офшор миллионах Тонояна

Сразу после отставки с поста министра обороны Давида Тонояна выяснилось, что из армянского военного ведомства в офшор было переведено 27 миллионов долларов. Новость об этом распространил бывший сотрудник правоохранительных органов Вартан Гукасян, который уехал за границу, стал блогером и теперь критикует премьер-министра Никола Пашиняна.

Блогер утверждает, что на эти деньги Тоноян собирается купить себе дом в Испании. Изначально деньги якобы предназначались для приобретения военной техники.

Адвокат Александр Сирунян сказал Armdaily, что Тоноян позже осуществил еще один перевод в 27 миллионов в офшор.

Бывший глава Генштаба ВС Армении генерал Мовсес Акопян заявил, что речь идет о возбуждении по этому вопросу уголовного дела. Проблема в том, что по делу о закупке вооружений большая часть документов была сфальсифицирована. По версии Акопяна, оружие покупалось по завышенной цене.