После войны в Карабахе у турецкого оружия появились новые покупатели

Применение Азербайджаном турецких систем вооружения в ходе боевых действий в Карабахе сказалось на появлении новых покупателей на производимое Турцией оружие, считает директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский.

"Недавно мы видели участие Турции в поддержке Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте... Там была... военная техника. Причем достаточно современная, которая показала возможности турецкой военной промышленности, в том числе на рынке вооружений, и, я думаю, привлекла достаточно много потенциальных покупателей", - цитирует Интерфакс Войтоловского.