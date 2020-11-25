Лукашенко похвалил Россию за прекращение войны в Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с урегулированием конфликта в Карабахе, отметив, что война в регионе закончилась во многом благодаря усилиям российской стороны.

"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, но то, что вы прекратили – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что соглашение о прекращении огня в Карабахе является позитивным и хорошим знаком в начале пути к нормализации отношений в Закавказье.