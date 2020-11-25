Инара Рафикгызы, собкор 14:51

Маленькая плачущая девочка с портретом отца, который она прижимает к себе, словно в надежде, что любимый папа поймет – ей без него плохо и вернется. Это фото в социальных сетях никого не оставило равнодушным. Девочку зовут Захра. Её отец, капитан Рашад Алиев, погиб в боях за село Туг в Ходжавендском районе. Ему было всего 29 лет.

Это фото – самый яркий, самый убедительный призыв к миру, добрососедскому сосуществованию людей разных национальностей. Дети не должны становиться сиротами. Молодые, полные сил люди не должны гибнуть на полях сражений – это тяжелая потеря не только для их близких, это потеря для всей страны, которой они могли бы принести пользу своим трудом на заводах, полях, в науке и на производстве. Но война войне рознь. Война за Родину священна. В Карабахской войне азербайджанский народ не чужие земли хотел захватить, а свои отвоевать, вернуть людям, изгнанным из родного края, их дома, поля и леса. И каждый солдат, каждый офицер одним своим участием в этой освободительной войне уже становился героем. Капитан сил специального назначения Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване Рашад Алиев – один из таких героев. Уроженец села Арабгардашбейли в Сальянском районе, он сознательно выбрал военную профессию, чтобы не просто воевать за освобождение Карабаха, а принести своей армии максимальную пользу. На фронте он был командиром разведроты, что требует особого мужества и отваги.

Как рассказали haqqin.az родственники шехида, самой большой мечтой Рашада всегда было освобождение азербайджанских земель. На фронт он отправился полный решимости, с сознанием того, что будет сражаться за свою мечту, за чаяние всего азербайджанского народа. Военные преступления вооруженных сил Армении против мирных жителей потрясли Рашада, он считал своим долгом отомстить за детей из Гянджи, и погибших и оставшихся сиротами из-за ракетных ударов врага. Именно это он сказал в одном из последних телефонных разговоров с женой. В боях на территории села Туг, расположенного по дороге в Шушу, капитан проявил особую храбрость и профессиональную выучку. Он единолично убил 13 армянских военнослужащих. В ходе сражения вражеский снайпер смертельно ранил одного из солдат Алиева. Раненный только и успел прокричать: «Капитан, в меня попали». И командир бросился на помощь, но тот уже скончался. Но капитан и тела своего солдата не мог оставить врагу. Он вынес погибшего с поля боя, но сам попал под обстрел.