Депутат Ованес Игитян: «Перестаньте говорить о капитуляции, азербайджанцы слышат это»

В ходе выступлений не следует использовать термин «капитуляция», поскольку это может услышать противник. Как сообщает «Новости Армения», об этом на внеочередном заседании Национального собрания Армении в ходе обсуждения законопроекта «Об отмене режима военного положения» заявил депутат от правящего блока «Мой шаг» Ованес Игитян.

Издание отмечает, что авторство термина применительно к происшедшему принадлежит Николу Пашиняну. В одном из своих прямых эфиров он, по подсчетам СМИ, произнес это слово более десяти раз.

«Это не капитуляция, а соглашение. Да, оно очень для нас плохое, навязанное, неопределенное, но наш противник использует эту неопределенность в свою пользу», - посетовал Игитян.