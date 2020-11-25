Тигран Абрамян: «Пашинян, твоя отставка в первую очередь нужна тебе самому»

В этой ситуации есть один виновник, один ответственный и это - премьер-министр Никол Пашинян. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал учредитель и глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«Я только одного не понимаю, если ты единственный ответственный за всё и признаешься в этом, как это для меня ни странно, почему бы тебе просто не встать и не уйти? Нет рядом с тобой кого-нибудь, кто тебе подскажет? Никол, пойми, в первую очередь это нужно тебе.

Как ты не представляешь, что человек, ответственный за гибель тысячи людей и сдавший Карабах, просто не может оставаться в своем кресле?», - сказал он, призвав Пашиняна подать в отставку.