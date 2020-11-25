В Армении углубляется экономический кризис: драм дешевеет, продукты дорожают

В послевоенный период Армения столкнулась с серьезными проблемами, в том числе резкой девальвацией национальной валюты - драма, пишет армянская газета «Паст».

Издание отмечает, что то, что произошло в течение 3-4 дней, стало шоковым для сверхчувствительной и хрупкой экономики Армении. Стоимость доллара повысилась на 25-30 драмов, это, по мнению специалистов, приведет по эффекту домино к подорожанию товаров на 20-25 процентов.

В настоящее время курс доллара в Армении составляет 520-522 драма. По сведениям издания, Центробанк Армении в эти дни занят сдерживанием курса доллара. Источники газеты передают, что в действительности курс доллара в настоящее время колеблется в пределах 574-580 драмов, а Центробанк ежедневно тратит около 100 тысяч долларов, чтобы удержать «взлет».

В беседе с газетой председатель Палаты аудиторов Наири Саркисян отметил, что эта ситуация напрямую повлияет на цены: «Мы потребляем гораздо больше импортированных товаров, и указанные тенденции не могут не повлиять на рост цен. В результате этого возрастет уровень бедности».

