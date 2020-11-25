Азербайджан сделал заявку Карабаха на туристическую Мекку

Отдел информации 16:42

Карабах будет представлен всему миру в качестве нового направления туризма. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОIС). По словам Фуада Нагиева, туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана оценивается очень высоко, и вновь открывшиеся возможности будут использованы для развития как внутреннего, так и международного туризма.

Фуад Нагиев отметил, что в период многолетней оккупации со стороны Армении на этих территориях были уничтожены памятники истории и культуры, мечети, другие объекты исламского наследства. В том числе, по его словам, были разрушены 63 мечети из 67 имеющихся, объекты мусульманской культуры использовались армянскими вандалами в том числе в качестве мест содержания домашнего скота. Рассказав об одержанной над оккупантами победе Вооруженных сил Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, Фуад Нагиев выразил благодарность членам Организации исламского сотрудничества, поддержавшим Азербайджан в тяжелые дни оккупации и освобождения территорий. Он сообщил о планах правительства страны по развитию освобожденных земель и отметил перспективность и важность претворения программ, реализуемых в рамках OIС, в восстановлении карабахского региона Азербайджана.