Азербайджан сделал заявку Карабаха на туристическую Мекку
Карабах будет представлен всему миру в качестве нового направления туризма. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОIС).
По словам Фуада Нагиева, туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана оценивается очень высоко, и вновь открывшиеся возможности будут использованы для развития как внутреннего, так и международного туризма.
Фуад Нагиев отметил, что в период многолетней оккупации со стороны Армении на этих территориях были уничтожены памятники истории и культуры, мечети, другие объекты исламского наследства. В том числе, по его словам, были разрушены 63 мечети из 67 имеющихся, объекты мусульманской культуры использовались армянскими вандалами в том числе в качестве мест содержания домашнего скота.
Рассказав об одержанной над оккупантами победе Вооруженных сил Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, Фуад Нагиев выразил благодарность членам Организации исламского сотрудничества, поддержавшим Азербайджан в тяжелые дни оккупации и освобождения территорий.
Он сообщил о планах правительства страны по развитию освобожденных земель и отметил перспективность и важность претворения программ, реализуемых в рамках OIС, в восстановлении карабахского региона Азербайджана.
Фуад Нагиев также рассказал о реализуемой в стране государственной политике по развитию туризма, в том числе о мерах по минимизации ущерба, нанесенного индустрии из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Председатель Госагентства сообщил о том, что Азербайджан подал заявку на проведение в 2021 году в Баку 11-й сессии Конференции министров туризма стран-членов OIC, которая планировалось прошлым летом в Габале, но из-за пандемии COVID-19 была отложена.
Отметим, что Азербайджан является членом Организации исламского сотрудничества с 1992 года.