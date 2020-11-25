Оппозиция готовится к импичменту Пашиняна

Оппозиция в Армении будет добиваться импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна в случае отмены военного положения, заявила на внеочередном заседании парламента депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян.

"Наша цель открыта и прозрачна – объявленное чисто декларативно военное положение должно быть отменено, после чего мы все должны объявить импичмент человеку, занимающему кресло премьер-министра", - сказала Исаян, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сохранение режима военного положение – "жалкая попытка сдержать те процессы, которые объективно должны были возникнуть после подписания документа о капитуляции, когда проигравший руководитель отказывается уходить, и дать стране новый шанс на обеспечение безопасности, возвращение пленных". "Сегодня, без преувеличения, мы или отстраним Никола Пашиняна, или потеряем Армению", - сказала Исаян.

Оппозиция добивается ухода Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.