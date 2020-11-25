Лига Европы: «Карабах» принимает «Сивасспор» в Стамбуле

Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч 4-го тура Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и турецким «Сивасспором».

УЕФА пока не разрешает проводить в Азербайджане международные матчи. В связи с этим клуб из Агдама во второй раз примет соперников в Стамбуле. Во 2-м туре подопечные Гурбана Гурбанова играли на этой же арене с испанским «Вильярреалом» и уступили со счетом 1:3.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом.

«Карабах» пока не набрал ни одного очка. Помимо проигрыша от испанцев, были также гостевые поражения от тель-авивского «Маккаби» (0:1) и «Сивасспора» (0:2).

Турнирное положение

1. «Вильярреал» - 9 очков, разница мячей 12-4 (3 матча)

2. «Маккаби» - 6, 3-5 (3)

3. «Сивасспор» - 3, 6-7 (3)

4. «Карабах» - 0, 1-6 (3).

Также сегодня в Тель-Авиве сыграют «Маккаби» и «Вильярреал». Эта игра будет проходить параллельно.