Лига Европы: «Карабах» принимает «Сивасспор» в Стамбуле
Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» состоится матч 4-го тура Лиги Европы между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и турецким «Сивасспором».
УЕФА пока не разрешает проводить в Азербайджане международные матчи. В связи с этим клуб из Агдама во второй раз примет соперников в Стамбуле. Во 2-м туре подопечные Гурбана Гурбанова играли на этой же арене с испанским «Вильярреалом» и уступили со счетом 1:3.
Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом.
«Карабах» пока не набрал ни одного очка. Помимо проигрыша от испанцев, были также гостевые поражения от тель-авивского «Маккаби» (0:1) и «Сивасспора» (0:2).
Турнирное положение
1. «Вильярреал» - 9 очков, разница мячей 12-4 (3 матча)
2. «Маккаби» - 6, 3-5 (3)
3. «Сивасспор» - 3, 6-7 (3)
4. «Карабах» - 0, 1-6 (3).
Также сегодня в Тель-Авиве сыграют «Маккаби» и «Вильярреал». Эта игра будет проходить параллельно.