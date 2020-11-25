Джейхун Байрамов позвонил в Эр-Рияд

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Файсалом бин Ферханом Аль Саудом, сообщает МИД Азербайджана.

Министры обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе отметили важность выполнения трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, о полном прекращении огня и военных действий, осуществление ряда вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули важность этого заявления с точки зрения обеспечения мира в регионе.

Министры Азербайджана и Саудовской Аравии с удовлетворением отметили развитие двустороннего сотрудничества между странами, а также обсудили возможности расширения сотрудничества на многосторонних платформах.