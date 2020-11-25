ОАО «Азерэнержи» реализовало важный проект в направлении компенсации реактивных мощностей и устанавливает управляемые шунтирующие реакторы на 330 киловольтном распределительном пункте «Геранбой», охватывающем Карабах и прилегающие регионы, а также на 330 киловольтной подстанции «Яшма», которая охватывает Апшеронский полуостров. Об этом haqqin.az заявил руководитель Центра по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Отметим, что в рамках неотложных инфраструктурных работ на освобожденных территориях предпринимаются шаги по обеспечению электроэнергией важных объектов государственного значения и военных объектов. ОАО «Азерэнержи» также объявило набор кадров для работы по налаживанию энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях.

По словам Теймура Абдуллаева, установленные управляемые шунтирующие реакторы повысят проводимость электросетей, уменьшат технические потери и тем самым позволят сэкономить большое количество электроэнергии.

Кроме этого, проводится капитальная реконструкция подстанции «Яшма» н которой устанавливаются управляемые шунтирующие реакторы.