В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3 705 новых случаев заражения коронавирусом (26 ноября - 3 469). Как сообщили в четверг, 26 ноября, в Оперативном штабе при Кабинете министров, 1 609 человек вылечились и были выписаны из больниц (накануне - 1 229).

От осложнений сопутствующих заболеваний скончались 32 человека, тест на коронавирус которых показал положительный результат.

Всего Азербайджане выявлено в общей сложности 106 101 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 68 572 человека вылечились, 1 256 скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в больницах, составляет 36 273 человек.