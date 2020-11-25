Пятничный супер-розыгрыш может сделать из вас нового азербайджанского мультимиллионера – от вас требуется только купить билет и надеяться на наилучший исход.

Нынешний джекпот – результат двух аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера «лаки стар» 8 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 28, 29, 39, 48, 50 и номера «лаки стар» 5 и 7. К слову, по результатам прошлого тиража было свыше 2 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, и приз продолжил расти.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 27 ноября, с гарантированным джекпотом €162,000,000. Лотерея также предлагает 12 призовых категорий, что делает этот тираж еще более привлекательным для поклонников лотереи со всего мира

Как жители Азербайджана могут играть в супертираже?

Согласно правилам лотереи Европы, участвовать в тиражах могут не только резиденты стран-участниц, но и жители других стран, в том числе и туристы, при условии соблюдения правил приобретения и хранения лотерейного билета.

Так, правила гласят, что нерезиденты, в том числе и граждане Азербайджана, не могут въезжать на территорию европейской страны-участницы, равно как и покидать ее, с лотерейным билетом. Тем не менее, азербайджанцы имеют право участвовать в лотерее ЕвроМиллионы, то есть, могут приобретать билеты и забирать выигрыши, при условии, что билет был приобретен законно на территории Испании и не вывозился за ее пределы.

Таким образом, гражданин Азербайджана может приехать в Испанию, купить билет и дождаться результатов тиража. Или принять участие в тираже онлайн через проверенный лотерейный сервис theLotter.com.

Участвовать в тираже лотереи США может каждый