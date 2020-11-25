Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:27

Российский чиновник и член Высшего Совета «Единой России», заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Петр Толстой в эфире ток-шоу на ведущем государственном телеканале заявил, что является сторонником «возвращения» турецкого города Стамбул (бывший Константинополь), а также призвал не пугать его турецкой и азербайджанской армиями. Конец войны всегда ставит перед проигравшей стороной острую проблему: а куда теперь, после поражения утилизировать ранее активно использовавшиеся отбросы: коллаборационистов, квислингов и пропагандистов, нанятых в других странах. Совсем отказываться от них нецелесообразно, мало ли, а вдруг да понадобятся, собирай их потом за новый ценник. Но и содержать их накладно, тут свои бы дыры в бюджете заткнуть.

Для армянской пропаганды вопрос тем актуальнее, что в списке приоритетных расходов из военного бюджета она еще долго значится не будет – тут аналитическое агентство Clash Report подсчитало примерные потери ВС Армении в результате войны в Нагорном Карабахе. При таком их уровне спецслужба «АрмянФейк» на свои нужды еще долго грошика ломаного не увидит, все на «закупку новой техники» и разработку местных беспилотников с кодовым названием «вундервафля Пашиняна» уйдет. Но, похоже, для «АрмянФейк» выход найден. Российским заармянцам из числа политиков и пропагандистов указана новая цель – Турция. «Баку – стратегический партнер Анкары. Бьем по Турции, разжигаем туркофобию – ослабляем Азербайджан – нагнетаем симпатии к Еревану», - вполне логично, не так ли? Дешево, сердито и вполне по-европейски, где антитурецкая истерия штурмует все новые уровни дна. Первым эту схему решили на комбатантах информационной войны попробовать. Пустили в дело Семена «Тузика» Пегова. Который не где-нибудь, в видеомосте Москва-Ереван из офиса ИА Sputnik-Армения (95% бюджета – российские поступления) выдал очередную, и добытую традиционным для него способом – высасыванием из пальца, сенсацию. О том, что у него есть информация из Сирии: Турция намерена заселить районы Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана, туркоманами и другими народами, близкими к турецким.

По его версии, ВКС России в последние дни активно наносят удары по протурецким боевикам в Идлибе. Президент Турции Реджеп Эрдоган понимает, что Идлиб Россия и Сирия будут «дожимать». Но там же живут люди, которые грезят Османской империей. Там же, например, находятся радикальная группировка «Серые волки», которых Анкара хочет использовать. «В самой Турции такой радикализм не нужен, но они могут пригодиться в Закавказье», - заявил он, ссылаясь на свои сверхнадежные сирийские источники. Сильно подозреваю, что этими источниками являются драгдилеры из приграничных с долиной Бекаа районов – уж больно забористо Сеню «Тузика» Пегова пробивает на бред и галлюцинации. Достаточно вспомнить как он стал недавно папой фейка о «сирийских наемниках-джихадистах, воюющих в Карабахе на стороне азербайджанской армии». Этих боевиков, существовавших только в рыжей голове сотрудника «Ашотыча» Габрельянова потом всем миром искали, нехорошо с Сеней за вранье могло случиться, не вступись за него армянское министерство тактических отступлений, заявившее: «Были боевики, мы их видели, мамой клянемся. Но зафиксировать не успели, поскольку тела, одежду и документы утащили и скушали дикие кабаны. Совсем дикие, слушай, звери, сами боимся у них еду отбирать». Теперь Сеня стал папой второго фейка в рамках эксперимента спецслужбы «АрмянФейк». А поскольку «Тузика» Пегова опять не побили и даже врачей ему не вызвали, то эксперимент был признан успешным. И на арену выпустили клоуна-тяжеловеса, чиновника и члена парламента, политика, кавалера и шоумена Петра Толстого, поговаривают, дальнего родственника того самого графа, который Лев Николаевич. Правда, если и есть в нынешнем Толстом что-то от предка, то явно не ум, поскольку, когда говорил Лев Николаевич – его внимала вся Россия. А вот когда говорит его потомок – вся Россия сгорает от стыда. Что ж, на потомках гениев природа отдыхает, иногда, как в нашем случае, отдыхает масштабно. Ну а как еще расценивать заявления члена и кавалера о том, что он что является сторонником «возвращения» турецкого города Стамбул (бывший Константинополь), не боится ни турецкой, ни азербайджанской армии, и вообще – «Россия воевала с Турцией 10 раз и счет этих войн 10:0 в пользу Москвы»?