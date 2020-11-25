Вице-спикер парламента Армении: "Армяне поджигают свои дома и покидают Лачин"

Под контроль Азербайджана переходит не 121, а 181 община в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил вице-спикер парламента Армении Ваге Энфиаджян в ходе обсуждения законопроекта "Об отмене режима военного положения" на внеочередном заседании Национального Собрания.

"В эту минуту, когда мы обсуждаем вопрос отмены военного положения, с территории Лачина выселяются наши соотечественники, люди жгут дома и находятся в безвыходной ситуации", - сказал Энфиаджян.

Он задался вопросом, где вообще государственные лица, которые должны реагировать на эти факты.