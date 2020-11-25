Соревнование, которое должно было пройти в мае, по понятным причинам тогда не состоялось. Но Европейская гимнастика (так сейчас называется бывший Европейский союз гимнастики) и Украина твердо были намерены провести Евро осенью, и вот в конце ноября гимнастки 23 стран собрались в Киеве.

Азербайджан в столице Украины представлен сеньорками Зохрой Агамировой и Арзу Джалиловой, юниорками Нармин Байрамовой, Лейли Агазаде, Алиной Гезяловой и Илоной Зейналовой, а также групповой командой в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

Сегодня первыми в борьбу вступили юниорки, которые выступили в квалификации со скакалкой и мячом. В результате в отдельные финалы пробились Нармин Байрамова (скакалка) и Алина Гезялова (мяч). Отметим, что в финалы выходят по одной представительнице от каждой страны, в связи с чем Лейли Агазаде, выступавшая в обоих видах, оказалась вне финалов.