Несколько часов назад все армянские СМИ в унисон сообщили о появлении 250 азербайджанских военнослужащих, в том числе высокопоставленных офицеров, на территории Соткского рудника. По информации, растиражированной армянскими СМИ, якобы азербайджанские военные потребовали у армянских военных-срочников покинуть территорию рудника.

Однако, судя по сообщению армянских властей, армянские СМИ снова распространили непроверенную фейковую информацию. Министерство обороны Армении опровергло сообщения СМИ о проникновении азербайджанских военнослужащих на территорию Соткского месторождения золота в Гегаркуникской области Армении.

«Информация армянских СМИ о том, что азербайджанские военные вторглись на территорию Соткского золотого рудника и потребовали от сотрудников покинуть территорию, не соответствуют действительности», - отмечается в сообщении армянского ведомства.