Парламент Армении отказался отменить военное положение
Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг отказался отменить военное положение в стране, передает РИА Новости.
С инициативой отмены режима военного положения, объявленного 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе, выступили оппозиционные силы – фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения".
За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов, против – 56, двое воздержались. Против отмены выступила правящая фракция "Мой шаг".