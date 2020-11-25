Посол Франции в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста из-за провокационной резолюции Сената Франции.

Данная резолюция не имеет юридической силы. Однако верхняя палата французского парламента является одной из ветвей законодательной власти, что важно с политической точки зрения. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в интервью Haber Global.

По ее мнению, эта резолюция Сената Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, ставит под сомнение ее нейтралитет.

«Это решение противоречит международному праву», - сказала Л.Абдуллаева.

Она также сообщила, что посол Франции в Баку Захари Гросс был вызван в МИД Азербайджана.

«До его сведения был доведен протест азербайджанской стороны и вручена соответствующая нота», - сказала Л.Абдуллаева.