В Гюмри российский военнослужащий найден мертвым

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета Армении готовятся материалы по факту смерти 36-летнего гражданина Российской Федерации.

Как сообщает армянский сайт shamshyan.com, 25 ноября около 15:25 в Кумайрийский отдел полиции Гюмри с городской станции скорой помощи поступил сигнал о том, что дежурная бригада медиков выехала по вызову в квартиру одного из жилых домов по улице Казачий Пост, где в коридоре обнаружили тело 36-летнего Антона Пыска.

По решению следователя, назначена судебно-медицинская экспертиза тела.

Фотожурналист Гагик Шамшян сообщил, что Антон Пысок был военнослужащим-контрактником дислоцированной в Гюмри 102-й военной базы Южного военного округа РФ.