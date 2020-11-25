Несколько десятков родственников пропавших без вести солдат заблокировали кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Спутник-Армения».

Согласно информации, премьер вышел из здания правительства, сел в кортеж и не поговорил с ними. Позже родители солдат продолжили акцию протеста перед зданием правительства - они требуют немедленной реакции властей и возвращения их детей.

«Пусть вернут нам наших детей, и что хотят делают. Мы хотим только возвращения детей, другого ничего нам не нужно», - сказал один из родителей.