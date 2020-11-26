Армянские войска заминировали детсады в Степанакерте (Ханкенди)

Саперы российского миротворческого контингента в Карабахе разминировали все общеобразовательные школы в Ханкенди (Степанакерте). Как сообщает haqqin.az, об этом в прямом эфире телеканала «Россия-24» заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Судя по словам российского генерала, в ходе второй карабахской войны армянские войска заминировали все учебные и детские заведения в Ханкеди и других населенных пунктах. Haqqin.az неоднократно сообщал, что армянская сторона намеренно размещала штабы и военные склады в таких гражданских объектах, как детские сады и больницы.