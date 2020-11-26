Российские политолог о резолюции Сената Франции: «Это простая бумажка»

«Это ничего не решает. Это простая бумажка. К тому же уже восемь сенаторов отозвали свой голос. Сенат пошел против даже самого президента Макрона, который заявил, что Карабах — это Азербайджан и против мнения МИД страны, который также не подвергал сомнению это утверждение. Это пока больше выглядит как провокация, чем серьезное решение.

Это игры армянской диаспоры. Также Франция таким образом пытается ущемить права России, которая выступила главным миротворцем в регионе. Это очень не нравится Франции, которая много лет была членом Минской группы ОБСЕ, но за все эти годы не предприняла ни одной попытки содействия тому, чтобы Ереван вернул оккупированные территории», - отметил эксперт.

С ним согласен политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, подобные решения на столь высоком уровне принимаются при помощи мощного армянского лобби во Франции.

«Это проявление ревности к тому, что трехстороннее соглашение было подписано при посредничестве России, а Франция осталась не у дел. Макрон узнал о заключенном соглашении из СМИ. Конечно, он был взбешен, по его амбициям был нанесен удар. Париж понял, что он остался за скобками урегулирования ситуации в Карабахе. Это нанесло Франции политическую пощечину. Эта резолюция — это попытка торпедировать, нанести максимальный удар по документу, заключенному по итогам войны в Карабахе», - сказал эксперт.

После таких заявлений Париж теряет моральное и юридическое право оставаться одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, считает Коротченко.