Российские политолог о резолюции Сената Франции: «Это простая бумажка»
Резолюция Сената Франции с призывом к правительству признать «независимость» сепаратистского режима «НКР» носит декларативный характер, документ не имеет никакой юридической силы, заявил изданию Инфо24 политолог Евгений Михайлов.
«Это ничего не решает. Это простая бумажка. К тому же уже восемь сенаторов отозвали свой голос. Сенат пошел против даже самого президента Макрона, который заявил, что Карабах — это Азербайджан и против мнения МИД страны, который также не подвергал сомнению это утверждение. Это пока больше выглядит как провокация, чем серьезное решение.
Это игры армянской диаспоры. Также Франция таким образом пытается ущемить права России, которая выступила главным миротворцем в регионе. Это очень не нравится Франции, которая много лет была членом Минской группы ОБСЕ, но за все эти годы не предприняла ни одной попытки содействия тому, чтобы Ереван вернул оккупированные территории», - отметил эксперт.
С ним согласен политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, подобные решения на столь высоком уровне принимаются при помощи мощного армянского лобби во Франции.
«Это проявление ревности к тому, что трехстороннее соглашение было подписано при посредничестве России, а Франция осталась не у дел. Макрон узнал о заключенном соглашении из СМИ. Конечно, он был взбешен, по его амбициям был нанесен удар. Париж понял, что он остался за скобками урегулирования ситуации в Карабахе. Это нанесло Франции политическую пощечину. Эта резолюция — это попытка торпедировать, нанести максимальный удар по документу, заключенному по итогам войны в Карабахе», - сказал эксперт.
После таких заявлений Париж теряет моральное и юридическое право оставаться одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, считает Коротченко.
«Этой резолюцией Франция полностью дискредитировала не только себя, но и весь Запад. Париж и Вашингтон не раз заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана, но во время обострения в Карабахе активно выступили в качестве защитников Армении. Мы с самого начала видели предвзятое отношение. Сейчас пытается дать Пашиняну и армянскому обществу ложную надежду, чтобы тот удержался у власти. Трехстороннее соглашение по Карабаху будет выполнено, а дни политической карьеры Пашиняна окажутся сочтены. Я уверен, что он не усидит весь положенный ему срок. Сейчас будут досрочные выборы или Армения скатится в такую пропасть, откуда она уже никогда не выберется», - отметил политолог.
Журналист Максим Шевченко считает, что резолюция французского Сената еще больше сблизит позиции России и Азербайджана. По его мнению, с точки зрения Парижа это крайне недальновидное решение.
«Это словно подарок для России. Есть ощущение, будто кто-то в Париже решил покрепче сплотить союз Москвы с Баку и Анкарой. После таких шагов французской стороны Азербайджан и Турция вполне могут отозвать своих послов из Парижа», - сказал Шевченко, добавив, что Сенат «сошел с ума».