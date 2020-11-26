Деятели культуры Армении проведут акции протеста
Армянских деятелей культуры к участию в новой акции протеста призвал кинопродюсер Армен Григорян 26 ноября на своей странице в Facebook, сообщают армянские СМИ.
Протестная акция пройдет 29 ноября на площади Шарля Азнавура в Ереване.
«Поскольку на сегодня Армения осталась без власти, призываем наших коллег — деятелей культуры и искусства, ученых, спортсменов и тех, кто небезразличен, вне зависимости от участия политиков, собраться на акцию протеста возле кинотеатра «Москва», - заявил армянский кинематографист.