Путин дважды позвонил Пашиняну из-за Лачина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в течение последнего часа он провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Ключевыми темами обсуждений были вопросы населенных пунктов Лачинского коридора, без вести пропавших, поисковых работ, процесса обмена телами погибших и пленными, размещения миротворцев и делимитации, а также разблокировки транспортных коммуникаций региона», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, такие обсуждения периодически проводятся, иногда – в день несколько раз.

«Не всегда об этих обсуждениях распространяются сообщения с учетом их частоты и рабочего характера», - добавил он.