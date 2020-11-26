Путин дважды позвонил Пашиняну из-за Лачина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в течение последнего часа он провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Ключевыми темами обсуждений были вопросы населенных пунктов Лачинского коридора, без вести пропавших, поисковых работ, процесса обмена телами погибших и пленными, размещения миротворцев и делимитации, а также разблокировки транспортных коммуникаций региона», - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Пашиняна, такие обсуждения периодически проводятся, иногда – в день несколько раз.
«Не всегда об этих обсуждениях распространяются сообщения с учетом их частоты и рабочего характера», - добавил он.